Milano, 15 giu. (LaPresse) – I ribelli houthi dello Yemen hanno rivendicato il lancio di 2 missili balistici su Israele nelle ultime 24 ore in coordinamento con l’Iran, dicendo di avere preso di mira “obiettivi sensibili nemici israeliani” nell’area di Tel Aviv. Il Times of Israel riporta che, nonostante questa rivendicazione, fonti militari israeliane hanno confermato alla testata che l’Idf non è a conoscenza di alcun lancio di missili balistici dallo Yemen nelle ultime 24 ore.

