Milano, 15 giu. (LaPresse) – Il presidente israeliano, Isaac Herzog, si è recato a Bat Yam, dove un attacco missilistico iraniano ha colpito nelle prime ore di oggi un condominio, provocando la morte di 6 israeliani, fra cui 2 bambini, e circa 180 feriti. Da qui Herzog ha lanciato un appello al G7: “Mi rivolgo ai leader del G7 che si riuniranno in Canada: dovrebbero stare tutti dalla nostra parte, perché se volete eliminare le armi nucleari, è meglio collaborare con noi e assicurarsi che l’Iran non raggiunga questa capacità, affinché la nostra regione possa progredire verso la pace, il dialogo, la convivenza e il riavvicinamento”, ha dichiarato alla stampa internazionale presente sul posto, come riporta il Times of Israel.

