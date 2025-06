Torino, 13 giu. (LaPresse) – “Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!”. Parole di Roberto Benigni, ospite a Propaganda Live, nella riflessione fatta sulle guerre in corso nel mondo, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, alla situazione in Palestina e Gaza, e alle tragedie nel Mar Mediterraneo. L’attore premio Oscar ha sottolineato la mancanza di una “Unione Europea vera” che, secondo lui, avrebbe potuto contribuire a prevenire tali eventi.

