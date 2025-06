Roma, 14 giu. (LaPresse) – Secondo quanto riportato dai media ebraici, il matrimonio di Avner Netanyahu, figlio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, previsto per lunedì, è stato annullato a causa del conflitto in corso con l’Iran. Le nozze del figlio del primo ministro israeliano hanno suscitato polemiche, scatenando l’ira dei manifestanti antigovernativi contro la famiglia Netanyahu per aver organizzato una festa mentre ostaggi israeliani sono ancora trattenuti a Gaza.

