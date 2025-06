Torino, 14 giu. (LaPresse) – E’ salito a 63 persone il bilancio dei feriti nell’attacco con missili balistici dell’Iran contro Israele. Lo riferisce l’emittente Channel 12, citando i servizi di soccorso. Una persona è in condizioni critiche, una in condizioni gravi, otto in condizioni lievi, mentre le altre hanno riportato ferite leggere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata