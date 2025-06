Torino, 14 giu. (LaPresse) – George Russell ha ottenuto il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada di Formula 1. L’inglese della Mercedes ha chiuso in 1:12.123 precedendo di appena 28 millesimi la McLaren del connazionale Lando Norris. Terza la Mercedes di Kimi Antonelli, a 288 millesimi davanti a Albon (Williams), Alonso (Aston Martin), Piastri (McLaren) e Sainz (Williams). La Ferrari di Lewis Hamilton è ottava, a 550 millesimi, nono Max Verstappen su Red Bull, dopo aver dominato la prima sessione. Charles Leclerc sull’altra Rossa non è sceso in pista nella seconda sessione per i danni al telaio rimediati nell’uscita di pista nelle FP1.

