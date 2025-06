Seul (Corea del Sud), 13 giu. (LaPresse/AP) – La Corea del Nord ha annunciato di aver riparato il suo secondo cacciatorpediniere danneggiato e di averlo varato in acqua. L’agenzia di stampa nordcoreana Kcna ha riferito che la nave da guerra è stata varata al largo della costa orientale del Paese alla presenza del leader Kim Jong Un. Kim ha affermato, riporta l’agenzia, che i due cacciatorpedinieri costruiti quest’anno, incluso quello varato giovedì, avranno un ruolo importante nel migliorare le capacità operative della marina nordcoreana. Lo scorso mese la Corea del Nord aveva dichiarato che la nave era stata danneggiata in un varo fallito, scatenando l’ira del leader, il quale ha promesso di costruire una marina più forte per far fronte a quelle che definisce crescenti minacce guidate dagli Stati Uniti contro il suo Paese.

