Roma, 13 giu. (LaPresse) – “C’è una situazione terribile. Il Paese è fermo e tutti hanno paura della reazione dell’Iran”. Lo dice a LaPresse padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, commentando la tensione in Medioriente dopo gli attacchi di Israele all’Iran. Padre Faltas sottolinea di non aver “mai visto la città vuota e così ferma come adesso”.

