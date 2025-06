Torino, 12 giu. (LaPresse) – Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato il dispiegamento di oltre 2.000 agenti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e più di 5.000 soldati della Guardia Nazionale in tutto lo stato “per assistere le forze dell’ordine locali” nelle risposte alle proteste contro l’Ice (Immigration and Customs Enforcement) e “per mantenere l’ordine pubblico”. Lo comunica l’ufficio del governatore, citato dalla Cnn. “Le proteste pacifiche fanno parte del tessuto della nostra nazione, ma il Texas non tollererà l’illegalità che abbiamo visto a Los Angeles in risposta all’applicazione della legge sull’immigrazione da parte del presidente Donald Trump”, ha dichiarato Abbott. “Chiunque compia atti di violenza o danneggi proprietà verrà arrestato e perseguito nella piena misura prevista dalla legge”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata