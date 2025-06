Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Il punto centrale per me è che dall’inizio di questa vicenda io non ho capito il senso da parte dell’opposizione, della sinistra, di presentare dei referendum abrogativi di leggi che aveva fatto la sinistra, e dire che il referendum era un test contro il governo, perché a me invece pare che fosse solo una cosa interna alle opposizioni. Se volessimo dirla tutta, anche chi è andato a votare e ha votato ‘sì’ comunque ha votato contro leggi della sinistra, non contro leggi fatte da noi. Quindi cerchiamo di essere onesti, mi pare che si sia trattato di un referendum sulle opposizioni più che sul governo, e che tra l’altro il responso sia stato abbastanza chiaro. Nella maggioranza non cambia niente, nell’opposizione non lo so e chiaramente non sta a me dirlo. Noi andiamo avanti col nostro lavoro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

