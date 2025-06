Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Sul referendum devo confessare che la reazione della sinistra al risultato non mi ha sorpreso perché ragiona sempre nello stesso modo: se vince le elezioni di qualunque genere, allora è un trionfo della democrazia, se perde le elezioni di qualunque genere, allora c’è un problema di democrazia. E addirittura si mettono in discussione le regole della democrazia, avete visto anche in questi giorni con gli esponenti della sinistra che il giorno dopo il voto hanno dichiarato che adesso bisogna rivedere il quorum, bisogna abolirlo, eccetera”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento con la celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. “Poi – aggiunge la premier – abbiamo anche assistito, diciamo la verità, a commenti abbastanza surreali nel tentativo di mascherare un esito che non sfugge a chiunque sia intellettualmente onesto. Il ragionamento dal mio punto di vista è abbastanza semplice: se proponi un referendum poi ti puoi considerare vincitore se al referendum si raggiunge il quorum e se i cittadini hanno espresso in maggioranza la posizione che sostenevi. Se l’hanno fatto hai vinto, se non l’hanno fatto non hai vinto. Qui invece noi abbiamo una opposizione che dichiara vittoria anche senza aver raggiunto il quorum”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata