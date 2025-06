Vienna (Austria), 12 giu. (LaPresse/AP) – L’Iran ha annunciato che creerà un nuovo impianto per l’arricchimento dell’uranio, che sarà situato “in un luogo sicuro”. L’annuncio è giunto dopo che il board dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha approvato una risoluzione presentata da Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti in cui dichiara formalmente che l’Iran non sta rispettando i suoi obblighi in materia nucleare. “Sono in programma anche altre misure che saranno annunciate in seguito”, ha aggiunto Teheran.

