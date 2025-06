Milano, 12 giu. (LaPresse) – Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran nei prossimi giorni, molto probabilmente senza il sostegno degli Stati Uniti. Lo riporta Nbc News citando cinque persone informate sulla situazione. Israele, secondo la ricostruzione, sembra diventato più determinato a lanciare un attacco unilaterale contro l’Iran, notizia che giunge mentre i negoziati fra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare di Teheran sembrano avvicinarsi a un accordo preliminare o quadro che include disposizioni sull’arricchimento dell’uranio che Israele considera inaccettabili, scrive Nbc, secondo cui funzionari di Usa e altri Paesi sono in allerta in attesa della possibilità dell’attacco israeliano. Intanto Cbs News, citando diverse fonti, riferisce che Israele è pronto a lanciare un’operazione contro l’Iran. Gli Usa prevedono che Teheran potrebbe reagire prendendo di mira alcuni siti americani nel vicino Iraq, dunque questo – sottolinea Cbs – è uno dei motivi per cui il dipartimento di Stato Usa ha ordinato il ritiro dall’Iraq di tutto il personale non essenziale dell’ambasciata Usa a Baghdad.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata