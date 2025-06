Firenze, 12 giu. (LaPresse) – Incidente nella notte sull’autostrada A1 Milano-Napoli, al chilometro 411 in direzione nord, nel territorio del comune di Chiusi, in provincia di Siena. Tre mezzi pesanti che trasportavano generi alimentari sono rimasti coinvolti in un tamponamento, avvenuto poco prima dell’una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, supportati da personale e mezzi provenienti dai comandi di Terni e Perugia. L’intervento si è reso necessario per liberare un autista rimasto incastrato all’interno della cabina di uno dei mezzi coinvolti. Nonostante i soccorsi immediati, l’uomo è stato estratto già privo di vita e il decesso è stato constatato dai sanitari del 118. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse attorno alle 3.25, ma il tratto autostradale tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze è rimasto chiuso per diverse ore, riaprendo solo poco dopo le 8 del mattino. Al momento la circolazione è ripresa su una sola corsia e si registrano circa 3 chilometri di coda verso Firenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorsi sanitari e meccanici, pattuglie della polizia stradale e il personale della 4ª Direzione di tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Sono ancora in corso le operazioni di pulizia e ripristino del piano viabile.

