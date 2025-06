Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Quando ci siamo insediati, a ottobre 2022, molti erano convinti che non saremmo neanche riusciti a fare una legge di bilancio e che sarebbe stato questo di fatto a portare a una repentina caduta del governo. Credo che alcuni ci abbiano sperato sul serio e quindi mi pare sotto gli occhi di tutti il fatto che abbiamo smentito I pronostici, abbiamo fatto tre leggi di bilancio e le abbiamo fatte serie”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

