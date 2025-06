Roma, 12 giu. (LaPresse) – “Io penso che chiedere di ridurre gli anni di residenza dagli attuali 10 a 5 per ottenere la cittadinanza italiana fosse una sciocchezza. Solo chi vive nei salotti dei quartieri eleganti o frequenta i club esclusivi poteva pensare che fosse una buona idea, e se posso dire denota anche un certo provincialismo perché ormai sono moltissime le persone che vivono più di 5 anni in un paese straniero e poi magari si trasferiscono altrove. Secondo la logica di chi propone di dimezzare i tempi della cittadinanza, queste persone ogni 5 anni avrebbero diritto alla nuova cittadinanza. Non mi sorprende oggettivamente che anche molti elettori di sinistra abbiano bocciato il quesito. Molti, molti più per la verità anche di quanto immaginassi. Quindi io rimango dell’idea che in Italia ci sia un’ottima legge sulla cittadinanza che non ci sia alcun bisogno di dimezzare i tempi per chiederla”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla celebrazione del 25esimo anniversario del quotidiano ‘Libero’ in corso al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata