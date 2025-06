Los Angeles (California, Usa), 11 giu. (LaPresse/AP) – La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha annunciato l’imposizione del coprifuoco, valido dalle 20 ora locale di martedì (cioè circa un’ora fa) alle 6 di mattina di mercoledì ora locale (cioè le 15 ora italiana). Nella conferenza stampa in cui ha annunciato la decisione, Bass l’ha motivata con l’obiettivo di “fermare il vandalismo, fermare i saccheggi”. Il coprifuoco sarà in vigore in un’area di 2,59 chilometri quadrati del centro città che comprende la zona in cui da venerdì si sono verificate le proteste contro la politica migratoria del presidente Usa Donald Trump.

