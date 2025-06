Milano, 11 giu. (LaPresse) – “Le politiche commerciali coercitive non sono una soluzione sostenibile alle tensioni commerciali di oggi”. Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando alla People’s Bank of China, la Banca popolare cinese, a Pechino. “Nella misura in cui il protezionismo affronta gli squilibri, non lo fa risolvendo le cause alla radice, ma erodendo le fondamenta della prosperità globale. E con Paesi ormai profondamente integrati attraverso catene di approvvigionamento globali, ma non più allineati dal punto di vista geopolitico come in passato, questo rischio è più grande che mai. Le politiche commerciali coercitive sono molto più suscettibili di provocare ritorsioni e portare a risultati reciprocamente dannosi”, ha aggiunto Lagarde.

