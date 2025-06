Parigi (Francia), 10 giu. (LaPresse/AP) – “In acque internazionali siamo stati illegalmente attaccati e rapiti da Israele e portati contro la nostra volontà in Israele, dove siamo stati arrestati. Alcuni di noi sono stati rimpatriati, altri sono ancora lì”. Lo ha detto l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg al suo arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi dopo la sua espulsione da Israele. Thunberg, 22 anni, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell’imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari che è stata bloccata e sequestrata ieri da Israele. Gli attivisti sono stati fermati da Israele e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, sono stati portati all’aeroprto Ben Gurion di Tel Aviv per il rimpatrio. “Ci sono grandi incertezze perché è stato piuttosto caotico”, ha detto Thunberg, parlando di una situazione “piuttosto caotica e incerta” durante la detenzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata