Milano, 10 giu. (LaPresse) – L’attivista svedese Greta Thunberg ha lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è in volo verso la Svezia. Lo ha riferito il suo staff legale, secondo quanto riportato dai media svedesi. Thunberg, 22 anni, icona del movimento di protesta globale ambientalista per il clima, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell’imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza con aiuti umanitari che è stata bloccata e sequestrata ieri da Israele. Gli attivisti sono stati fermati da Israele e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri israeliano sono stati portati all’aeroprto Ben Gurion di Tel Aviv per il rimpatrio.

