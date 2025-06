Torino, 10 giu. (LaPresse) – Olanda show nella serata degli incontri di qualificazione al Mondiale. Gli Orange, al secondo successo in altrettante gara, travolgono Malta con un netto 8-0 nel Gruppo G: grande protagonista Depay, con una doppietta. A segno anche van Dijk, Xavi Simons, Malen (doppietta), Lang e van de Ven. Al comando del gruppo con 7 punti la Finlandia, che regola 2-1 la Polonia. L’incontro ha avuto una lunga sospensione a causa del malore di un tifoso. Nel Gruppo H secondo successo per l’Austria che cala il poker in casa di San Marino nel segno di Arnautovic, autore di una doppietta. A quota 6 anche la Romania che supera 2-0 Cipro. Al comando, sempre la Bosnia, con 9 punti. Nel gruppo H guidato dall’Inghilterra (9 punti) l’Albania non va oltre l’1-1 in casa della Lettonia. Vince la Serbia, che cala il tris contro Andorra (3-0).

