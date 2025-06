Torino, 10 giu. (LaPresse) – “Igor Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per club”. Lo ha detto il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli nel corso della conferenza stampa di presentazione. “L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni, stiamo lavorando insieme – ha aggiunto – Siamo un grande club e ci sono tantissime speculazioni ma voglio ribadirlo chiaramente: Tudor rimarrà il nostro allenatore per la stagione 2025/26 e spero anche oltre”.

