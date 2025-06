Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – A Graz in Austria si è verificata una sparatoria in una scuola nel quartiere di Lend. Secondo quanto riportato dalla Kronene Zeitung, almeno cinque persone hanno perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’aggressore è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco. La polizia ha confermato un’importante operazione presso l’istituto scolastico in Dreierschützengasse. Diverse squadre dell’unità speciale Cobra sono presenti sul posto. L’edificio è attualmente sottoposto a una perquisizione meticolosa. Le autorità di sicurezza hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona delle operazioni.

