Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Secondo il Salzburger Nachrichten, si ritiene che il presunto autore della sparatoria in una scuola di Graz, in Austria, fosse un ex studente di 22 anni. Secondo le prime informazioni, avrebbe aperto il fuoco contro gli studenti in due aule, una delle due aule sarebbe l’ex aula del ventiduenne. Il presunto autore avrebbe portato con sé e possedeva legalmente due armi: una pistola e un fucile da caccia. Secondo i media austriaci, sarebbe stato vittima di bullismo. Al momento risultano almeno dieci vittime – compreso l’autore della sparatoria, che si sarebbe tolto la vita – e circa trenta feriti, di cui alcuni in condizioni critiche.

