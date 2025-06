Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Secondo informazioni provenienti da fonti di polizia, almeno nove persone sono morte nella sparatoria in una scuola di Graz, in Austria. Lo riferiscono i media austriaci. Secondo il Kurier, le vittime sarebbero dieci, compreso l’autore della sparatoria, uno studente che poi si sarebbe tolto la vita nei bagni della scuola. Secondo le prime informazioni, tra le vittime ci sono quattro ragazze, uccise all’interno dell’istituto scolastico. Un’altra studentessa sarebbe morta fuori dall’edificio, così come tre ragazzi. La sindaca di Graz, Elke Kahr, ha confermato che tra le vittime c’è anche l’autore dell’attacco.

