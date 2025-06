Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – “La sparatoria in una scuola di Graz è una tragedia nazionale che ha profondamente scosso l’intero Paese. Quest’atto incomprensibile ha improvvisamente strappato dei giovani dalla vita che avevano davanti a sé. Non ci sono parole per il dolore e la sofferenza che tutti noi – tutta l’Austria – stiamo provando in questo momento”. Così il cancelliere austriaco, Christian Stocker, ha commentato la sparatoria in una scuola di Graz che ha provocato almeno dieci vittime, tra cui il presunto autore dell’attacco, e numerosi feriti. “Il mio pensiero va alle famiglie e ai genitori che hanno perso i loro figli. Ai loro fratelli e parenti.

