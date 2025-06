Milano, 9 giu. (LaPresse) – È iniziato lo scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev per il quale le parti si erano accordate nel secondo round di colloqui tenutosi a Istanbul il 2 giugno. Il primo gruppo di prigionieri di guerra russi di età inferiore ai 25 anni è rientrato dal territorio controllato da Kiev nell’ambito degli accordi di Istanbul, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, attualmente si trovano in Bielorussia, dove stanno ricevendo assistenza, riporta Ria Novosti. Da parte sua, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato l’avvio dello scambio, pubblicando delle foto di ucraini rientrati. “La nostra gente è a casa. Gli ucraini stanno tornando a casa dopo la prigionia in Russia. Oggi è iniziato uno scambio che proseguirà in più fasi nei prossimi giorni”, ha scritto in un post su X, spiegando che “fra le persone che stiamo riportando a casa ci sono i feriti, i feriti gravi e i giovani sotto i 25 anni”. “Il processo è piuttosto complesso, con molti dettagli delicati, e i negoziati continuano praticamente ogni giorno”, ha precisato.

