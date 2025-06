Milano, 9 giu. (LaPresse) – “Il giorno 11 arriverà in Italia Adam con la mamma, la zia e 4 cuginetti. Ieri sera il governo di Israele ha autorizzato la partenza, quindi è confermato che l’11 saranno in Italia. Verranno curati credo in Lombardia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, ospite alla trasmissione ‘Il Rosso e il Nero’ su Radio 1, parlando del piccolo Adam, figlio di 11 anni della dottoressa Alaa al-Najjar, che ha perso il marito e gli altri 9 figli in un bombardamento israeliano che ha colpito la loro casa a Khan Younis il 23 maggio scorso. “Credo che riusciremo a fare arrivare da Gaza anche una cinquantina di persone oltre ad Adam. È un lavoro che stiamo facendo”, ha proseguito Tajani, aggiungendo che “l’italia è il Paese che ha accolto il 10% di tutti i palestinesi che hanno lasciato Gaza, quindi è uno dei Paesi che ha fatto di più insieme a Egitto e altri Paesi arabi”.

