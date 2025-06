Milano, 7 giu. (LaPresse) – Alla domanda se pensi che il suo rapporto con Elon Musk sia finito, il presidente Usa Donald Trump in un’intervista telefonica a Nbc News ha risposto: “Presumo sia così, sì”. Trump ha detto di non avere desiderio di ricucire il rapporto con Musk dopo lo scontro pubblico fra i due. “No”, ha risposto quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di farlo. Trump ha detto che non ha intenzione di parlare con Musk nel prossimo futuro: “Sono troppo occupato con altre cose”, “non ho alcuna intenzione di parlargli”. Trump ha anche accusato Musk di essere “irrispettoso nei confronti della carica di presidente”. “Penso che sia una cosa molto grave, perché è molto irrispettoso. Non si può mancare di rispetto alla carica di presidente”, ha aggiunto.

