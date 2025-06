Milano, 6 giu. (LaPresse) – “Abbiamo fatto molto insieme al resto del mondo per consentire all’Ucraina di difendersi. Ma ora è proprio il momento in cui l’America, l’Europa e tutti nel mondo possono fermare insieme questa guerra esercitando pressioni sulla Russia. Chi non esercita pressioni e concede alla guerra più tempo per fare altre vittime è complice e responsabile. Dobbiamo agire con decisione”. Lo afferma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condannando gli ultimi attacchi russi. “La Russia non cambia le sue abitudini: un altro attacco massiccio contro le città e la vita quotidiana. Hanno preso di mira quasi tutta l’Ucraina: le regioni di Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy e Chernihiv.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata