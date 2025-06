Francoforte (Germania), 5 giu. (LaPresse) – “Vogliamo che la guerra in Ucraina finisca. Parleremo con il presidente su come possiamo contribuire a questo obiettivo. Stiamo tutti cercando misure e strumenti per porre fine a questa terribile guerra. L’America è in una posizione molto forte per fare qualcosa contro questa guerra e porre fine a questa guerra. Quindi parliamo di cosa possiamo fare insieme e siamo pronti a fare tutto il possibile”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, durante l’incontro nello Studio Ovale con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

