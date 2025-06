Città del Vaticano (Vaticano), 5 giu. (LaPresse) – “In queste poche settimane del mio ministero, quasi un mese, è evidente che il Papa non può andare avanti da solo”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i Superiori e gli Officiali della Segreteria di Stato. “Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità del mio universale ministero insieme a voi”, ha detto ancora il Papa.

