Roma, 5 giu. (LaPresse) – “Giovanni Brusca un uomo libero? Ne sono sconcertato. Non mi sarei aspettato una decisione di questo tipo. 25 anni in confronto a chi ha perso la vita non sono niente. Perché non lo si chiede a Falcone e Borsellino, a Montinaro, a Dicillo? Loro usciranno dopo 25 anni? Per queste persone non dovrebbe esserci una decurtazione di pena, dovrebbero passare il resto della vita in galera. Queste cosa non dovrebbe succedere”. Così a LaPresse Giuseppe Costanza, autista del giudice Giovanni Falcone e unico sopravvissuto alla strage di Capaci.

