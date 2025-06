Roma, 5 giu. (LaPresse) – Nuova tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno anche di Moise Kean per le prossime partite di qualificazioni mondiali, a partire da quella contro la Norvegia di domani sera. L’attaccante della Fiorentina ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra nell’allenamento di ieri. Ha quindi lasciato il ritiro azzurro questa mattina per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso.

