Milano, 4 giu. (LaPresse) – Quello presentato dalla Russia all’Ucraina nel secondo round di colloqui tenutosi il 2 giugno a Istanbul non è un memorandum, ma un ultimatum. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nei suoi primi commenti pubblici sul testo, in cui Mosca ha illustrato le sue condizioni per tregua e pace. “Si tratta di un ultimatum e né la parte ucraina lo accetterà, né nessuno lo prenderà sul serio, perché è un ultimatum. Questo memorandum è un malinteso”, ha detto Zelensky. Nel testo la posizione di Mosca appare invariata, con condizioni che già in passato sono state respinte da Kiev e dall’Occidente. Mosca chiede, come condizione per un cessate il fuoco, che l’Ucraina ritiri le sue forze dalle 4 regioni annesse dalla Russia a settembre del 2022 ma mai completamente conquistate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. In alternativa, esorta l’Ucraina a interrompere i suoi sforzi di mobilitazione e a congelare le consegne di armi occidentali, condizioni suggerite in precedenza anche dal presidente russo Vladimir Putin. Il documento prevede inoltre, come condizioni per la cessazione delle ostilità, che Kiev interrompa qualsiasi ridispiegamento di forze e vieti qualsiasi presenza militare di Paesi terzi sul suo territorio. E che l’Ucraina ponga fine alla legge marziale e indica nuove elezioni: solo dopo il voto i due Paesi potrebbero firmare un trattato di pace, che secondo Mosca dovrebbe comunque vedere l’Ucraina dichiarare il proprio status di neutralità, abbandonare la sua richiesta di adesione alla Nato, fissare limiti alle dimensioni delle sue forze armate e riconoscere il russo come lingua ufficiale del Paese alla pari dell’ucraino.

