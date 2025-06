Torino, 4 giu. (LaPresse) – “Molti hanno dialogato con la Russia a vari livelli. Ma nessuno di questi colloqui ha portato a una pace duratura, né ha fermato la guerra. Purtroppo, Putin si sente impunito. Anche dopo tutti gli orribili attacchi della Russia, pare stia preparando ulteriori cosiddette ‘risposte’. Ciò significa che, con ogni nuovo attacco, con ogni ritardo della diplomazia, la Russia mostra il dito medio al mondo intero, a tutti coloro che ancora esitano ad aumentare la pressione su di essa”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Eppure, dovrebbe essere la Russia a cercare la pace. È a Mosca che devono cominciare a sentire che la guerra ha un prezzo, un prezzo alto, e che il prezzo più alto deve essere pagato dall’aggressore”, spiega. “Se il mondo reagisce debolmente alle minacce di Putin, lui lo interpreta come una disponibilità a chiudere un occhio sulle sue azioni. Quando non percepisce forza e pressione, ma piuttosto avverte debolezza, commette sempre nuovi crimini. Vede questo atteggiamento come un permesso silenzioso: permesso per nuove atrocità, nuovi attacchi, nuovi omicidi”. “Ecco perché noi in Ucraina”, aggiunge Zelensky, “siamo così grati a tutti nel mondo che cercano di fermare questa guerra e gli attacchi della Russia. A tutti coloro che dicono all’assassino che sarà chiamato a rispondere. A tutti coloro che dicono che i missili e le bombe russe devono smettere di togliere vite innocenti. La Russia deve riportare la pace”.

