Torino, 4 giu. (LaPresse) – Novak Djokovic batte in rimonta Alex Zverev nei quarti di finale del Roland Garros e accede in semifinale, dove affronterà Jannik Sinner. Il serbo, numero 6 del ranking e del tabellone, ha superato il tedesco, terza testa di serie, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3 ore e 20 minuti.

