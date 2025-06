Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Andrà a votare al referendum del 8 e 9 giugno? No”. Lo dice il Segretario di Stato del Vaticano cardinale Pietro Parolin parlando a margine di un evento a Roma. “Da tanto tempo ormai non vado più a votare. Da quando sono in Vaticano non ho più occasione di andare su”, ha aggiunto.

