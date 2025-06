Bangalore (India), 4 giu. (LaPresse/AP) – Diverse persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite in India dopo che una calca si è sviluppata fuori da uno stadio di cricket a Bangalore, nel sud del Paese. L’incidente è avvenuto mentre migliaia di appassionati di cricket si erano radunati fuori dallo stadio M. Chinnaswamy per festeggiare i vincitori dell’Indian Premier League, il torneo di cricket T20 più popolare al mondo. Il Times of India riferisce un bilancio di almeno 7 morti e 25 feriti. Le tv locali mostrano immagini della polizia che trasporta in ambulanza feriti e persone svenute. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte delle autorità.

