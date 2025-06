Milano, 4 giu. (LaPresse) – Il Periodo di adesione alla Ops di Bper su Pop Sondrio “ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 16 giugno 2025 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) dell’11 luglio 2025 (salvo proroghe) e, pertanto, sarà pari a 20 giorni di borsa aperta. L’11 luglio 2025 rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile”. Così Bper in una nota.

