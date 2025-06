Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri mattina, secondo quanto apprende LaPresse, nella piscina privata di via Capanna Murata alla Borghesiana a Roma, nella struttura ‘Imperium eventi’ si è verificata una fuoriuscita di cloro che ha intossicato i cinque ragazzini. Uno dei bambini rimasti intossicati di 9 anni è ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma. APPROFONDISCI QUI LA NOTIZIA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata