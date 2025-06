Milano, 3 giu. (LaPresse) – L’Iran “non abbandonerà mai il tavolo” delle trattative sul nucleare con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, nella conferenza stampa settimanale. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Irna. “Come è stato sottolineato più volte, siamo favorevoli ai negoziati, negoziati trasparenti e onesti, senza dire una cosa oggi e un’altra domani, o dire qualcosa in segreto e dietro le quinte e annunciare una questione diversa nei media”, ha detto la portavoce. E ancora: “Tutti i nostri scenari e le nostre opzioni sono sul tavolo e siamo pienamente consapevoli di queste questioni. Per questo motivo, nel campo nucleare e delle sanzioni, i piani del governo sono completamente chiari e non abbiamo alcuna esitazione ad attuarli. Tuttavia, l’Iran, pur preservando i propri interessi e le proprie preoccupazioni nazionali, non abbandonerà mai il tavolo dei negoziati”.

