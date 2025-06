Milano, 3 giu. (LaPresse) – Nel mese di maggio 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 11.400 milioni, a fronte di un maggio 2024 che si era chiuso con un fabbisogno di 12.909 milioni. Lo riferisce il ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota.

