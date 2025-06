Milano, 3 giu. (LaPresse) – Almeno 24 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri risultano feriti per spari esplosi da Israele su persone che erano in attesa di aiuti nella zona al-Alam di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nei pressi di un centro di distribuzione gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Lo riporta Al-Jazeera, citando il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui uno dei feriti è in condizioni critiche.

