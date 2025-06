Roma, 3 giu. (lapresse) – Una ragazza di vent’anni è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla SS93 a Canosa di Puglia, in provincia di bari. L’auto sulla quale viaggiava, guidata da un’altra giovane rimasta ferita in modo non grave, è uscita fuori strada per cause in via d’accertamento, finendo la sua corsa in un canale di scolo. La giovane è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, i carabinieri, per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

