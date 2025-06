Milano, 2 giu. (LaPresse) – La Russia ha proposto all’Ucraina un cessate il fuoco in alcune zone del fronte per 2 o 3 giorni. Lo ha dichiarato ai giornalisti Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, che ha guidato la squadra negoziale russa nel secondo round di colloqui con l’Ucraina, tenutosi oggi a Istanbul. “Abbiamo proposto un cessate il fuoco specifico per 2 o 3 giorni in alcune zone del fronte in modo che i comandanti possano recuperare i corpi dei loro soldati”, ha riferito Medinsky, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata