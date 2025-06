Milano, 2 giu. (LaPresse) – Nell’ambito del secondo round di colloqui fra Russia e Ucraina, tenutosi oggi a Istanbul, Mosca ha consegnato a Kiev un memorandum dettagliato su cessate il fuoco e pace e Kiev ha preso tempo per studiarlo. Lo ha dichiarato il capo della squadra negoziale russa, Vladimir Medinsky, consigliere del presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Il memorandum consiste in due parti. La prima su come raggiungere una pace reale e duratura. La seconda parte invece riguarda le misure da adottare per rendere possibile un cessate il fuoco completo”, ha detto Medinsky, aggiungendo che “il piano è piuttosto dettagliato” e che “la parte ucraina ha deciso di prenderlo in considerazione”. “Lo studierà e darà una risposta. Vedremo”, ha concluso.

