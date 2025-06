Milano, 1 giu. (LaPresse) – Secondo nuove proiezioni di Ipsos per TVN24, TVP e Polsat News, il candidato conservatore Karol Nawrocki è in leggero vantaggio nel ballottaggio delle elezioni presidenziali in Polonia con il 50,7% dei voti, mentre il suo avversario, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski segue con il 49,3% delle preferenze.

