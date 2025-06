Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “Abbiamo ricevuto la vita prima di volerla” e tutti noi viviamo “grazie a una relazione, cioè a un legame libero e liberante di umanità e di cura vicendevole. È vero, a volte questa umanità viene tradita. Ad esempio, ogni volta che s’invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla, non per soccorrere, ma per offendere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata