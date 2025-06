Città del Vaticano (Vaticano), 1 giu. (LaPresse) – “La Vergine Maria benedica le famiglie e le sostenga nelle loro difficoltà: penso specialmente a quelle che soffrono a causa della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti del mondo. La Madre di Dio ci aiuti a camminare insieme sulla via della pace”. Così Papa Leone XIV prima del Regina Coeli in Piazza San Pietro.

